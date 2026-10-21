Российская ПВО перехватила за ночь 373 украинских дрона над регионами РФ

За ночь над регионами РФ перехвачено 373 ударных БПЛА Украины Российская ПВО перехватила за ночь 373 украинских дрона над регионами РФ

Москва21 окт Вести.Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации минувшей ночью перехватили и уничтожили 373 беспилотника киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что ВСУ использовали ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Дроны были уничтожены в небе над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областями. Также цели были поражены на территории Краснодарского края, Республики Крым и акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что в течение дня 20 октября российская ПВО сбила 90 дронов киевского режима.