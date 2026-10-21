Москва21 октВести.Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации минувшей ночью перехватили и уничтожили 373 беспилотника киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что ВСУ использовали ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Дроны были уничтожены в небе над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областями. Также цели были поражены на территории Краснодарского края, Республики Крым и акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что в течение дня 20 октября российская ПВО сбила 90 дронов киевского режима.