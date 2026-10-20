Минобороны: ПВО за ночь сбила 136 украинских беспилотников над регионами России

ПВО за ночь уничтожила 136 украинских БПЛА над регионами России Минобороны: ПВО за ночь сбила 136 украинских беспилотников над регионами России

Москва20 окт Вести.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ночь на вторник, 20 октября, уничтожено 136 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины в небе над регионами России. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 19 октября по 08.00 мск 20 октября.

По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что за минувшие сутки в небе над территорией региона силами ПВО сбиты 2 БПЛА противника. Атаке подверглись два муниципальных округа.