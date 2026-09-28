Москва28 сенВести.За последние два года компания Fire Point получила от украинских властей 107,4 млрд гривен на производство дронов. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на сообщение Минобороны страны.
В 2025 году было контрактов на 56,743 млрд грн, а в 2026 – на 50,7 млрд грнговорится в публикации
Авторы статьи отметили, что помимо производства дронов, Fire Point занимается изготовлением ракет. Это может быть дополнительным бюджетом – сверх обозначенных 107,4 млрд гривен.
СМИ связывают Fire Point с главой киевского режима Владимиром Зеленским и приближенным к нему бизнесменом Тимуром Миндичем, который ранее бежал из страны на фоне масштабного антикоррупционного расследования.