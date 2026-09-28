"Страна.ua": Fire Point получила от Киева 107,4 млрд гривен на дроны за два года

Компания Fire Point получила от Киева 107,4 млрд гривен на дроны за два года "Страна.ua": Fire Point получила от Киева 107,4 млрд гривен на дроны за два года

Москва28 сен Вести.За последние два года компания Fire Point получила от украинских властей 107,4 млрд гривен на производство дронов. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на сообщение Минобороны страны.

В 2025 году было контрактов на 56,743 млрд грн, а в 2026 – на 50,7 млрд грн говорится в публикации

Авторы статьи отметили, что помимо производства дронов, Fire Point занимается изготовлением ракет. Это может быть дополнительным бюджетом – сверх обозначенных 107,4 млрд гривен.

СМИ связывают Fire Point с главой киевского режима Владимиром Зеленским и приближенным к нему бизнесменом Тимуром Миндичем, который ранее бежал из страны на фоне масштабного антикоррупционного расследования.