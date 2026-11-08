Долг стран Евросоюза может достичь €200 млрд из-за финансирования Украины Welt: совместный долг ЕС из-за помощи Украине может вырасти до €200 млрд

Москва8 ноя Вести.Совместный долг стран Европейского союза, связанный с финансированием киевского режима, может превысить 200 миллиардов евро, что примерно ровняется 18,44 триллиона рублей. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

Издание ссылается на расчеты собственных экспертов и внутренние данные Европейской комиссии (ЕК). Уточняется, что ЕК уже рассматривает выделение средств в размере 46 миллиардов евро для финансовой помощи Киеву. Чтобы изыскать такие средства, процентов от замороженных активов РФ будет недостаточно.

Учитывая отсутствие альтернатив, совокупный долг ЕС по оказанию помощи Украине вскоре может превысить 200 миллиардов евро. Согласно расчетам… Брюсселю, вероятно, придется перечислить Киеву более 40 миллиардов евро в виде совместных займов в дополнение к уже выделенным 166 миллиардам евро говорится в тексте издания

Ранее эксперт назвал способы решения проблемы с растущими долгами европейских стран.