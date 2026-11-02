Эксперт: решить проблему долгов Европы можно только дефолтом или девальвацией Эксперт Чирков: у Европы нет хорошего выхода из назревающего кризиса

Москва2 ноя Вести.Проблему долгов европейских стран можно решить только двумя способами – дефолтом или девальвацией евро, и оба варианта чреваты серьезными последствиями. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил эксперт экономического факультета РУДН, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

По словам эксперта, при сохранении нынешнего курса экономической политики кризис во многих европейских странах неизбежен.

В случае проведения такой же безрассудной экономической политики, как это делают сейчас многие руководители европейских стран, в общем, кризисное явление, безусловно, не за горами, и кризис будет очень серьезный, с моей точки зрения. Проблема долгов европейских стран, ее можно решить только двумя способами. Один хуже другого. То есть первый – это дефолт, просто, так сказать, не отдавать деньги по тем или иным выпускам облигаций или, возможно, по всем. Ну и второй вариант, который как бы выглядит более мягким, да, – это плавная девальвация евро заявил Чирков

По его словам, девальвация также приведет к тяжелым последствиям.

В случае девальвации евро последствия тоже будут достаточно серьезными. То есть, это резкое снижение уровня жизни в европейских странах, резкое падение доходов, реальных располагаемых доходов. То есть, ну, хорошего выхода из этой ситуации для французской экономики для многих европейских экономик на сегодняшний день не существует сказал Чирков

Ранее научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что из-за резкого роста цен в Европе промышленность будет вынуждена уйти в другие страны.