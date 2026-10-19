Москва19 окт Вести.Первостепенная задача европейцев – освободиться от американской гегемонии. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник ИКСА РАН, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

Он объяснил происходящее в Европе кризисом лидерства и стратегии, потому что европейцы сейчас не знают, что им делать.

Что мне кажется важным, это то, что кризис, который сейчас в Европе происходит, — это следствие не только того, что там кончились деньги или кончаются, это следствие не только мультикультурализма, хотя, безусловно, это тоже. Это, конечно, очевидно кризис лидерства и очевиднейший кризис какой-то стратегии, потому что европейцы действительно сейчас совершенно не знают в этой ситуации, что им делать. Ни верхушка истеблишмента, ни институты Европейского Союза прокомментировал Новиков

Доцент назвал 2 вида существующей сейчас Европы

И в этом отношении мы говорили: есть несколько Америк, есть несколько Европ. Есть Европа, которая мыслит инерционно. Вот знамя, которое нам Байден (Джо Байден – экс-президент США – прим. ред.) выдал, мы должны его нести четыре года, продолжать противостояние с Россией, нести на себе все издержки и риски. А потом, когда вернется хозяин настоящий, вот этот из Демократической партии, ему это знамя обратно вернуть и под него обратно лечь, и все будет как при бабушке. Ну, надо сказать, что эта Европа потихонечку сужается. Но есть другая Европа, и она тоже правящая на самом деле. В каком смысле даже те же люди иногда бывают. Это Европа, которая считает, что она должна вступить в войну за американское наследство, что американский гегемон потихонечку-потихонечку падает, хотя ему по-прежнему надо смотреть в глаза и улыбаться объяснил заявил ведущий научный сотрудник ИКСА РАН

Также Новиков отметил, что им пока рано заниматься переустройством.

Но посмотрите, русские на постсоветском пространстве отрывают себе куски, иранцы, значит, перестраивают Ближний Восток, сейчас китайцы будут на Западе. Нам тоже нужно вступить в эту игру. Другое дело, что проблема заключается в том, что европейцам прежде чем заняться каким-то переустройством, у них другая задача. Им для начала освободить себя нужно от американской гегемонии. Это первичная задача выразил свое мнение политолог

Ранее автор ИС "Вести" Александр Христенко заявил, что топливные проблемы Евросоюза (ЕС) в США рассматривают как уязвимость. Власти Америки фактически открыто демонстрируют пренебрежение к данной проблеме Европы.