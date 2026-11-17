Москва17 нояВести.Решение вопросов европейской безопасности невозможно без участия Соединенных Штатов Америки, которые остаются влиятельными в Европе. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что европейская архитектура безопасности находится "в руинах" и нуждается в восстановлении.
Соединенные Штаты Америки при всей их перефокусировке на другие регионы мира остаются влиятельным фактором в Европе и на обозримую перспективу таковыми останутся. Поэтому без США решать что-то в этой области просто не получаетсясказал замминиста