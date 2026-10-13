С начала 2026 года международные резервы Украины сократились почти на 18%

Международные резервы Украины с начала года сократились почти на 18% С начала 2026 года международные резервы Украины сократились почти на 18%

Москва13 окт Вести.С начала 2026 года по 1 октября международные резервы Украины сократились на 17,8% (10,19 млрд долларов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинского национального банка.

Уточняется, что 1 января показатель держался на уровне 57,292 млрд долларов.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года, по предварительным данным, составили 47 101,8 миллиона долларов отмечается в сообщении

Кроме того, увеличился и госдолг Украины. Так, по информации нацбанка, по итогам августа он составил 215,55 млрд долларов (+1,37 млрд долларов за месяц). По оценке украинского Минфина, к концу года госдолг составит 10,15 трлн гривен, или 226 млрд долларов, а в 2027 году – 276 млрд долларов.

С 2019 года внешний госдолг Украины увеличился в 5,7 раза.