Отрицательное сальдо внешней торговли Украины достигло почти $52 млрд Дефицит торгового баланса Украины в январе-октябре 2026 достиг почти $52 млрд

Москва12 ноя Вести.Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в период с января по октябрь 2026 года составило 51,7 млрд долларов. Это следует из отчета Государственной таможенной службы страны.

По данным ведомства, в первые 10 месяцев 2026 года страна ввезла товаров на 84,16 млрд долларов. В годовом выражении объем импорта увеличился на 24%. Основная часть импорта пришлась на машины, оборудование, транспорт, топливно-энергетическую и химическую продукцию.

При этом экспорт, наоборот, уменьшился на 2% и составил 32,4 млрд долларов. Страна продавала за рубеж преимущественно продовольственные товары, металлы и изделия из них.

Ранее сообщалось, что внешний государственный долг Украины, исчисленный в национальной валюте, увеличился с сентября 2006 года в 134 раза - с 55,703 млрд гривен​​​ до 9 трлн 538,35 млрд гривен.