Украина потеряла $212 млн из-за обвала экспорта металлов в сентябре РИА Новости: доходы Украины от экспорта металлов рухнули в два раза

Москва9 ноя Вести.Украина в сентябре потеряла 212 миллионов долларов из-за низкого экспорта черных и цветных металлов и продукции из них. Это следует из документа национального банка страны, с которым ознакомились в РИА Новости.

Экспорт за сентябрь в денежном эквиваленте составил 208 миллионов долларов​​​, следует из официальных материалов. В сентябре 2025 года этот показатель был более чем в два раза больше - 420 миллионов.

Уточняется, что страна оказалась в таком положении после того, как Москва начала отвечать Киеву ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики. До этого киевские власти атаковали суда с мирными грузами и НПЗ.

Ранее стало известно, что за последние 20 лет госдолг Украины увеличился в 134 раза - с 55,703 млрд гривен​​​ до 9 трлн 538,35 млрд гривен.