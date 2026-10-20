РИА Новости: один день конфликта в 2026 году обходится Киеву в $266 млн

Один день конфликта обойдется бюджету Украины в $266 млн в 2026 году РИА Новости: один день конфликта в 2026 году обходится Киеву в $266 млн

Москва20 окт Вести.В 266 миллионов долларов обходится бюджету Украины один день конфликта в 2026 году. Это следует из данных украинского министерства финансов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По информации ведомства, в 2026 году в общей сложности страна выделит из своего бюджета на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти 4,5 триллиона гривен (97,1 миллиарда долларов​​​). В эту сумму заложены зарплаты военным, закупка вооружения и техники, резервные средства на непредвиденные траты и прочие расходы.

В 2027 году финансовая нагрузка на украинский бюджет продолжит увеличиваться. Это значит, что стоимость одного дня конфликта для Украины возрастет до 297,5 миллионов долларов.

Ранее стало известно, сколько составляют расходы Украины на обслуживание внешнего долга в 2026 году.