Москва7 ноя Вести.Киевский режим под лозунгами борьбы за Украину делает все, чтобы уничтожить украинскую государственность и население на фоне демографического коллапса, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС.

Украинские нацисты под лозунгами борьбы за Украину делают все, чтобы уничтожить украинское государство. Никакого парадокса здесь нет: для нацистских главарей и страна чужая, и народ чужой. Им никого и ничего не жалко, как и их западным хозяевам. Главное для них - нанести вред России, а Украина - это только инструмент. Когда он сломается, его выбросят. Только капитуляция может спасти украинскую государственность приводит ТАСС слова Константинова

Журнал The Economist сообщил об угрожающем Украине демографическом коллапсе.

Приведенные журналом сведения свидетельствуют о том, что коэффициент рождаемости в стране снизился до 0,8-0,9 ребенка на одну женщину, при том, что для поддержания стабильной численности населения требуется показатель, равный 2,1 ребенка на одну женщину.

Директор Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова заявила, что украинское население к середине 2026 года сократилось до 28,5 млн человек.