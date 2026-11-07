Москва7 нояВести.Киевский режим под лозунгами борьбы за Украину делает все, чтобы уничтожить украинскую государственность и население на фоне демографического коллапса, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС.
Украинские нацисты под лозунгами борьбы за Украину делают все, чтобы уничтожить украинское государство. Никакого парадокса здесь нет: для нацистских главарей и страна чужая, и народ чужой. Им никого и ничего не жалко, как и их западным хозяевам. Главное для них - нанести вред России, а Украина - это только инструмент. Когда он сломается, его выбросят. Только капитуляция может спасти украинскую государственностьприводит ТАСС слова Константинова
Журнал The Economist сообщил об угрожающем Украине демографическом коллапсе.
Приведенные журналом сведения свидетельствуют о том, что коэффициент рождаемости в стране снизился до 0,8-0,9 ребенка на одну женщину, при том, что для поддержания стабильной численности населения требуется показатель, равный 2,1 ребенка на одну женщину.
Директор Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова заявила, что украинское население к середине 2026 года сократилось до 28,5 млн человек.