Москва11 ноя Вести.Украина продолжит веками ощущать демографические последствия решений, которые приняты киевским режимом, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин в интервью ТАСС.

Происходит закат украинской государственности в ее нынешнем виде, отметил сенатор.

Страна уже обескровлена. Человеческие ресурсы, промышленность, экономика поставлены на службу чужим геополитическим интересам. И самое страшное, что демографические последствия этого курса продолжат ощущаться веками, независимо от того, какие обещания звучат из Киева и европейских столиц приводит ТАСС слова Волошина

Украина может стать "территорией вахтового освоения", уточнил сенатор.

Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что демографическая обстановка на Украине близка к точке невозврата. Посол связал это с высокой смертностью, отъездом людей за рубеж и низкой рождаемостью.