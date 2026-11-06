Москва6 ноя Вести.Украину в демографическую яму сбрасывают прежде всего ее политики и высокопоставленные военные: заявления об ограничении выезда для детей заставят родителей вывозить их из страны, откуда те уже, вероятно, не вернутся. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал депутат Верховной рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

На самом деле людей из страны выталкивают в большей степени политические деятели. Вот те самые офицеры ВСУ, которые делают заявления, вбрасывают их в информационное поле. Например, одно из последних: надо ограничить выезд украинцев с территории Украины в возрасте до 15 лет. Вот как вы думаете, каковы будут последствия таких заявлений? Это же делают не просто отдельные офицеры ВСУ. Там есть и депутаты типа Марьяны Безуглой, которая тоже делает такие, скажем так, заявления, которые крайне негативно воспринимаются украинским обществом заявил Килинкаров

Последствия, по его словам, предсказуемы: дети, вывезенные в 10–12 лет, ассимилируются за границей и на Украину не вернутся.

Если они будут учиться в другой стране, на другом языке, они очень быстро там ассимилируются, они останутся там, в той стране. Но на Украину они точно не вернутся. Поэтому в отношении демографии – в эту демографическую яму сбрасывает Украину прежде всего украинская власть, украинские политики и украинские высокопоставленные, так сказать, офицеры, которые заявляют о некоем своем патриотизме сказал Килинкаров

Ранее Килинкаров заявил, что подавляющее большинство украинцев не вернется обратно на родину после окончания конфликта, даже если у них возникнут проблемы в странах Европейского союза. По его мнению, украинские беженцы, скорее всего, поедут в третьи страны, где будут искать убежище.