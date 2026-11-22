Демограф заявил о сокращении населения Украины до 26,2 млн человек к 2030 г.

Население Украины сократится до 26,2 млн человек к 2030 году Демограф заявил о сокращении населения Украины до 26,2 млн человек к 2030 г.

Москва22 ноя Вести.Численность населения Украины к 2030 году может уменьшиться до 26,2 млн человек. Такой прогноз в эфире украинского ТВ представил заместитель директора Института демографии НАН Украины Александр Гладун.

Основными причинами станут низкая рождаемость, потери в ходе боевых действий и массовая эмиграция, сказал он.

Перспективы не очень веселые подчеркнул Гладун

По его данным, в начале 2026 года на подконтрольной Киеву территории проживало чуть более 27 млн человек. Согласно прогнозу, к 2030 году население Украины составит порядка 26,2 млн человек, при этом женщин в стране будет больше, чем мужчин. Доля детей продолжит сокращаться, а доля пожилых людей – увеличиваться.

Гладун уточнил, что расчеты основаны на сценарии сохранения Украиной нынешних границ. Фактическая численность населения будет зависеть от дальнейшего развития конфликта, интенсивности боевых действий и возвращения граждан, уехавших за рубеж.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что власти Украины намеренно завышают численность населения страны ради увеличения финансовой помощи со стороны Запада.