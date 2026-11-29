Москва29 ноя Вести.На Украине демографическая катастрофа, страна находится на грани вымирания, заявила депутат Житомирского горсовета Наталья Леонченко.

В городе Житомире мало того, что на одного работающего три пенсионера, так у нас еще более чем три смерти на одного новорожденного. Понимаете? А это катастрофа, это демографическая катастрофа просто