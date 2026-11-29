Москва29 нояВести.На Украине демографическая катастрофа, страна находится на грани вымирания, заявила депутат Житомирского горсовета Наталья Леонченко.
В городе Житомире мало того, что на одного работающего три пенсионера, так у нас еще более чем три смерти на одного новорожденного. Понимаете? А это катастрофа, это демографическая катастрофа простоцитирует ее издание "Другая Украина"
Леонченко подчеркнула, что государству необходимо разработать комплексные меры для решения вопросов демографии, в противном случае Украину "ждет просто вымирание".
Ранее заместитель директора Института демографии НАН Украины Александр Гладун заявил, что к 2030 году численность населения Украины сократится до 26,2 млн человек.