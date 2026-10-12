Володин: Англия, ФРГ, Польша и Франция ответственны за переворот на Украине Володин: за переворотом на Украине стояли Англия, Германия, Франция, Польша

Москва12 окт Вести.За кровавым переворотом на Украине стояли Англия, Германия, Франция, Польша, которые делали все, чтобы прибрать страну к рукам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Запад использовал украинских неонацистов.

За этим кровавым переворотом стояли Англия, Германия, Франция, Польша. Они делали все, чтобы через послушное им марионеточное правительство прибрать к рукам Украину написал Володин в своем Telegram-канале

Председатель Госдумы подчеркнул, что все, что происходит сейчас, является последствием кровавого переворота в 2014 году. России же в достижении целей спецоперации противостоит коллективный Запад, заключил Володин.