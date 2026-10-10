FT: переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа по дизелю

Стало известно, почему прервались переговоры Украины и США в Майами FT: переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа по дизелю

Москва10 окт Вести.Переговоры Украины и США в Майами прервались из-за сделки между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по поставкам российского дизеля. Об этом сообщила газета Financial Times.

Переговоры начались 9 октября и были посвящены урегулированию конфликта на Украине. Они должны были продолжиться на следующий день, но были завершены досрочно.

Встреча сорвалась, когда украинская делегация была застигнута врасплох заявлением Трампа о том, что он договорился с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива говорится в публикации

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из РФ на мировой рынок 9 октября в ходе телефонного общения. По словам Трампа, Россия должна поставить 300 тыс. тонн дизельного топлива в ближайшее время, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее.

Издание Axios сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский пришел в ярость, когда узнал об этой договоренности, и назвал ее "нечестной".