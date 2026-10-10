Гавришко: переговоры в Майами могли завершиться раньше из-за требований Киева

Историк предположила, почему переговоры США и Украина закончились преждевременно Гавришко: переговоры в Майами могли завершиться раньше из-за требований Киева

Москва10 окт Вести.Необоснованные требования Киева могли стать причиной преждевременного завершения переговоров США и Украины в Майами. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко.

Как сообщалось, Владимир Зеленский пришел в ярость, когда узнал о договоренности РФ и США о поставках дизельного топлива из России на мировые рынки.

Неужели украинская делегация устроила очередную грандиозную истерику, требуя больше зенитно-ракетных комплексов Patriot? поинтересовалась она в соцсети X

Накануне Трамп охарактеризовал переговоры с Путиным как весьма успешные. По утверждению американского лидера, стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на международные рынки.