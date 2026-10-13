В ЕС сравнили сделку России и США по дизелю со скандалом в Белом доме Politico: сделка РФ и США по дизелю напомнила ЕС перепалку Трампа с Зеленским

Москва13 окт Вести.Договоренности России и США по поставкам дизельного топлива вызвали у европейских чиновников ассоциации с конфликтом между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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Речь идет о встрече 28 февраля 2025 года, когда Зеленский прибыл в США для подписания соглашения о полезных ископаемых. Однако переговоры завершились публичной перепалкой с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, после чего подписание документа сорвалось. Американский лидер тогда обвинил Зеленского в неуважении к США и неготовности к миру.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону в том числе поставки нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность Москвы экспортировать нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.