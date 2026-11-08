Дмитриев: Зеленский всегда был против Трампа и мирного урегулирования

Дмитриев указал на истинное отношение Зеленского к Трампу и урегулированию Дмитриев: Зеленский всегда был против Трампа и мирного урегулирования

Москва8 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский празднованием победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс показал, что всегда был против главы Белого дома Дональда Трампа и мирного завершения конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В соцсети Х Дмитриев выразил уверенность, что усилия Трампа по мирному урегулированию приведут к успеху, "несмотря на воинственное сопротивление".

Зеленский всегда был и действовал против Трампа и против мира. Просто раньше он лучше это скрывал прокомментировал он заявление главы киевского режима по итогам выборов в США

Ранее британский журнал The Spectator написал, что Трамп инстинктивно презирает Зеленского.