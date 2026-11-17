В МИД РФ высказались о последствиях размещения на Украине военных из Евросоюза Лавров: размещение стабилизационных сил на Украине – вступление Европы в войну

Москва17 ноя Вести.Размещение западными странами любых стабилизационных сил на Украине будет означать прямое вступление Европы в войну. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам XXI Восточноазиатского саммита.

Их тысячу раз предупреждали, начиная с президента России, и ваш покорный слуга, многие другие официальные лица говорили: любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое, неоспоримое вступление Европы в войну сказал министр журналистам

Ранее Лавров заявил, что страны Евросоюза в ходе учений, начавшихся в Польше, планируют отработать ввод войск на Украину для защиты киевского нацистского режима.