Москва17 нояВести.Размещение западными странами любых стабилизационных сил на Украине будет означать прямое вступление Европы в войну. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам XXI Восточноазиатского саммита.
Их тысячу раз предупреждали, начиная с президента России, и ваш покорный слуга, многие другие официальные лица говорили: любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое, неоспоримое вступление Европы в войнусказал министр журналистам
Ранее Лавров заявил, что страны Евросоюза в ходе учений, начавшихся в Польше, планируют отработать ввод войск на Украину для защиты киевского нацистского режима.