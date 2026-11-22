Ле Пен не планирует ехать в Киев и встречаться с Зеленским

Ле Пен не будет встречаться с Зеленским Ле Пен не планирует ехать в Киев и встречаться с Зеленским

Москва22 ноя Вести.Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Франции, не собирается ехать в Киев и встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом она заявила в эфире телеканала France 2.

Она пояснила, что вообще отказалась от международных визитов в рамках предвыборной кампании. Ле Пен приняла это решение на основе опыта выборов 2017 года, когда он совершила множество зарубежных поездок.

Также Ле Пен добавила, что не будет помогать киевскому режиму, если станет президентом Франции.

Франция уже выделила Украине 6 миллиардов евро. Кроме того, она участвует в предоставлении европейского кредита на сумму 90 миллиардов евро, из которых 19 миллиардов приходится на долю Франции. Это уже весьма значительная сумма отметила политик

16 ноября СМИ сообщили, что Ле Пен встретилась с послом Украины в Париже Вадимом Омельченко. Кандидат в президенты заявила, что не планирует оказывать финансовую поддержку Украине, так как это не позволит сделать французский бюджет.

Впрочем, обязательства, которые Франция уже на себя взяла, Ле Пен пообещала выполнить.