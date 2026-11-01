Figaro: на протесте в Бордо уничтожен аттракцион-игрушка с изображением Макрона

Протестующие в Бордо разбили пиньяту в виде головы Макрона Figaro: на протесте в Бордо уничтожен аттракцион-игрушка с изображением Макрона

Москва1 ноя Вести.Во французском Бордо участники акции протеста, выступающие против роста стоимости жизни, разбили пиньяту (игрушка-аттракцион, которую разбивают на праздниках, чтобы достать спрятанные внутри призы), сделанную в форме головы президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Инцидент произошел 31 октября на площади Виктуар, расположенной в центральной части города. Оболочку, набитую игрушечными банкнотами, крушили мечом и сковородой под одобрительные возгласы толпы, говорится в материале.

Издание отметило, что это произошло в ходе третьего этапа общенациональной кампании против подорожания жизни. Обстановка накаляется по всей стране — в ряде городов мирные митинги переходят в стычки с полицейскими.

Волна массовых протестов во Франции началась 29 сентября на фоне обсуждения законодателями бюджета страны на 2027 год, и с тех пор распространилась практически на всю территорию Франции.

Изначально на протесты с требованиями улучшить условия обучения и закрыть кадровую брешь с учителями выходили школьники. Позднее к недовольным ситуацией в сфере образования присоединились профсоюзы и "желтые жилеты".

Против демонстрантов французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, в то время как мародеры грабили бутики.

31 октября Reuters сообщило, что Париж направляет 70 тысяч полицейских, чтобы не допустить новых беспорядков во время общенациональных акций протеста, вызванных ростом цен, проблемами в сфере госуслуг и курсом правительства Макрона.