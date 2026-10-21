La Depeche: магазин семьи Брижит Макрон во время погромов охраняли полицейские

La Depeche: во время погромов магазин семьи Брижит Макрон охраняла полиция La Depeche: магазин семьи Брижит Макрон во время погромов охраняли полицейские

Москва21 окт Вести.Во время беспорядков 17 октября магазин шоколада Jean Trogneux в Амьене во Франции, связанный с семьей Брижит Макрон, находился под охраной нескольких полицейских автомобилей. Кадры с места событий вызвали дискуссию о возможных особых мерах безопасности для семейного бизнеса первой леди, сообщает издание La Depeche.

В публикации отмечается, что при этом в других районах города на фоне манифестаций происходили погромы и разграбления торговых точек.

Профсоюз полиции Франции Alliance Police Nationale обратился к президенту страны Эммануэлю Макрону с требованием объяснить, почему во время протестов 17 октября магазин шоколада, принадлежащий родственнику Брижит Макрон, охраняла половина роты спецподразделения CRS (60-75 человек) на шести фургонах.

Господин Макрон, Республика - не ваша частная собственность! ... По имеющимся сообщениям, полроты полицейского спецподразделения CRS охраняла магазин шоколада семьи Тронье [девичья фамилия Брижит Макрон] говорится в обращении профсоюза к Макрону, опубликованном в соцсети Х

В профсоюзе французскому президенту напомнили, что полицейские необходимы для того, чтобы поддерживать порядок в стране, а не для охраны семейного бизнеса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил ввести частичный комендантский час в центральных районах ряда городов страны. По его словам, это решение будет применяться в некоторых городах на фоне массовых беспорядков.

В свою очередь, глава МВД Франции Лоран Нуньес сказал, что Франция привлечет военных к охране объектов, чтобы высвободить силы полиции и жандармерии для противодействия беспорядка.

Во Франции продолжаются протесты, которые сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и столкновениями с полицией. Ущерб от беспорядков уже превысил 1,5 млрд евро.