Москва14 окт Вести.План Еврокомиссии по быстрому распределению средств из многолетнего бюджета Евросоюза затруднит контроль за расходованием государственных средств. Это увеличит риски коррупции, заявил председатель Европейской счетной палаты Тони Мерфи в разговоре с Politico.

Еврокомиссия хочет сделать сделать семилетний бюджет (на период с 2028 по 2034 годы) более гибким за счет выделения в единый фонд 1 трлн евро, из которого страны ЕС смогут тратить деньги по своему усмотрению – от миграции до сельского хозяйства и регионального развития.

Нам стало сложнее следить за расходованием средств. Вы говорите государству-члену: вот вам куча денег и сами следите за тем, чтобы все было в порядке. Это своего рода самоконтроль сказал он

По словам аудитора, такой расклад даст столицам больше свободы, однако отслеживать денежные потоки станет существенно сложнее. Особенно при условии, что, например, фонды сельского хозяйства и регионального развития уже давно подвержены мошенничеству и нецелевому использованию.

Мерфи также отметил, что модель, которая применялась для восстановления сообщества после пандемии COVID-19, уже неактуальна, а ее дальнейшее использование не сулит ничего хорошего.