Венгрия не будет мешать открытию последних кластеров переговоров ЕС с Украиной Премьер Венгрии Мадьяр поддержал открытие двух кластеров переговоров ЕС с Киевом

Москва25 ноя Вести.Украине направят письма об открытии двух последний переговорных кластеров по евроинтеграции, и Венгрия не намерена этому мешать, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в закарпатском Берегово. Его слова приводят венгерские СМИ.

Венгрия вместе с остальными 26 странами-членами ЕС согласилась на направление писем, касающихся еще не открытых четвертого и пятого кластеров сказал Мадьяр

Он отметил, что если ответы украинской стороны по вопросам сельского хозяйства или другим направлениям будут “удовлетворительными”, то можно будет двигаться дальше.

Евросоюз открыл переговоры с Украиной по блоку "Основы" в июне 2026 года и "Внешние отношения" в июле. Неоткрытыми оставались только блоки по направлениям "Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность".

При этом известно, что Венгрия некоторое время специально тормозила открытие последних кластеров переговоров. По данным СМИ, причина заключается в защите аграрного сектора и спора о правах закарпатских венгров.

Ранее Зеленский назвал вступление Украины в НАТО и ЕС залогом безопасности.