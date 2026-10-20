Венгрия вновь заблокировала переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС

Венгрия снова заблокировала процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС Венгрия вновь заблокировала переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС

Москва20 окт Вести.Венгрия вновь заблокировала процесс вступления Украины и Молдавии в Евросоюз, сообщили украинские журналисты со ссылкой на европейских дипломатов.

Это произошло 20 октября на встрече технических экспертов стран ЕС, на которой специалисты должны были согласовать шаги по открытию двух последних переговорных кластеров при вступлении в объединение, посвященных сельскому хозяйству, окружающей среде и транспорту.

Однако Венгрия заблокировала это решение, вызвав разочарование остальных 26 стран… По словам одного из дипломатов, коллеги даже попросили венгерских представителей объяснить свою позицию, но те этого не сделали… Вместе с тем ожидается, что блокировка будет временной - чтобы венгерское правительство не выглядело в глазах оппозиции "слишком мягким" по отношению к Украине сообщили украинские СМИ

7 октября Венгрия сняла вето с проведения технического этапа переговоров о вступлении Украины ЕС. День спустя глава Евросовета Антониу Кошта обсудил открытие переговорных кластеров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кошта подчеркнул, что Брюссель надеется открыть все кластеры до конца года.

Позднее газета "Известия" со ссылкой на источник оценила, что Украина в ближайшие годы вряд ли сможет стать членом ЕС, поскольку состояние аграрного сектора страны вызывает беспокойство у части европейских государств.