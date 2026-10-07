Венгрия отменила препятствие, мешающее вступлению Украины в Евросоюз Rapporteur: согласован технический этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

Москва7 окт Вести.В Евросоюзе договорились провести технический этап переговоров о вступлении Украины в ЕС. Ранее эту процедуру блокировала Венгрия, пользуясь правом вето. Об этом сообщает портал Rapporteur.

Источники издания сообщили, что на следующей неделе пройдет согласование общих позиций по проекту переговоров. В случае успеха для Украины будут запущены два отдельных переговорных кластера, в рамках которых будет обсуждаться соответствие различных сфер жизни страны стандартам Евросоюза.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что пытки Украины нарастить присутствие на аграрном рынке Европы станут серьезным препятствием для переговоров о вступлении страны в Европейский союз.

Издание Politico также сообщало, что Украина не согласна на членство в Евросоюзе при введении постоянных ограничений в рамках объединения на продажу украинского зерна.