FT: Венгрия может снять вето с этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС

Венгрия может снять вето с одного этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС FT: Венгрия может снять вето с этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС

Москва5 окт Вести.Венгрия может снять вето с технического этапа переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что Венгрия снимет вето с технического этапа процесса вступления Украины в состав ЕС следует из сообщения.

Как уточняет издание, премьер Венгрии Петер Мадьяр попросил дипломатов не блокировать отправку Украине и Молдавии писем, которые касаются возможного открытия двух переговорных кластеров - по внутреннему рынку и конкурентоспособности.

Ранее стало известно, что ЕС хочет ограничить Украине доступ к субсидиям и рынку при присоединении к союзу. Все из-за опасений стран-участниц в необходимости увеличения финансирования Киева.

Украина подала заявку на членство в ЕС еще в конце февраля 2022 года. Уже в июне Еврокомиссия предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023 Евросовет принял решение об открытии переговоров с Киевом.