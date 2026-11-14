Москва14 ноя Вести.Болгария больше не будет оказывать Украине финансовую и военную поддержку. Об этом заявил глава правительства страны Румен Радев на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Мы должны отдавать себе отчет в том, что мы находимся в процедуре избыточного дефицита, что требует финансовой дисциплины... Правительство Болгарии считает, что больше оружия и боеприпасов со складов болгарской армии не будет поставляться Украине говорится в публикации

При этом глава государства отметил, что София готова обсуждать механизмы, которые гарантируют, что предоставляемая ею помощь пойдет не на оружие, а на гуманитарную деятельность, на поддержку электричеством и медицинскую помощь.

Ранее о прекращении финансирования Украины заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Варшава больше не будет давать Киеву деньги на закупку американского оружия в рамках программы НАТО PURL (Priority Ukraine Requirements List).