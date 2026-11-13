Радев раскритиковал удаление из декларации ЕПС пункта о переговорах по Украине

Радев возмутился удалением из декларации ЕПС слов о переговорах по Украине Радев раскритиковал удаление из декларации ЕПС пункта о переговорах по Украине

Москва13 ноя Вести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев возмутился тем, что из текста декларации саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) убрали слова о важности трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

В более ранних версиях документа имелась формулировка о важности переговоров в Абу-Даби и что их надо поддерживать, а потом этот текст исчез сказал Радев журналистам на неформальном саммите ЕС в Дублине

По словам премьера, София настаивает на наличии этой формулировки, чтобы учитывать ее и не сужать пространство для диалога и поиска решения. Он подчеркнул, что заявил свою позицию по этому вопросу в письменном виде.

В настоящее время на высоком дипломатическом уровне идут переговоры о мирном решении прекращения войны на Украине. Именно в связи с этим считаем, что язык общих европейских документов должен отражать динамику этих политических процессов, особенно того, что касается переговоров. Формулировки документа должны соответствовать этой динамике, чтобы мы могли обеспечить более широкий диалог и не исключать мирные решения полностью сказал Радев

Ранее издание Financial Times сообщало, что лидеры стран ЕС не могут прийти к единому мнению даже по такому вопросу, как "простая необходимость" переговоров с Россией.