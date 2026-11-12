Москва12 ноя Вести.Российская сторона готова немедленно начать согласование параметров новой архитектуры европейской безопасности в тандеме с представителями США. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ясно, что нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями сказал Ушаков

США начали обсуждение с европейцами архитектуры безопасности на континенте и видят их огромное желание закончить украинский конфликт, заявил в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, требования России к безопасности обеспечивают решение проблем, относящихся к источникам украинского конфликта. По его словам, в Европе можно сформировать новую архитектуру безопасности, которая заменит текущую эскалацию мирным сосуществованием.