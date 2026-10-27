Ушаков назвал симптоматичной реакцию Европы на разговор Путина, Стубба и Стере Ушаков: разговор Путина, Стубба и Стере вызвал критическую реакцию в Европе

Москва27 окт Вести.Критическая реакция на телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере весьма симптоматична. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".

"Этот разговор вызывает критическую реакцию в ряде стран Европы. Это, на мой взгляд, весьма симптоматично и показательно", - сказал Ушаков.

Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере прошел 27 октября. Беседа состоялась по инициативе финского и норвежского лидеров. Стороны обсудили ситуацию на Украине и возможные дипломатические шаги для завершения конфликта.