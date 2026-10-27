Ушаков: Стубб и Стере вышли с инициативой о разговоре с Путиным 3-4 дня назад Ушаков рассказал, когда Стубб и Стере высказали намерение переговорить с Путиным

Москва27 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступили с инициативой провести телефонный разговор с Владимиром Путиным несколько дней назад. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

[С инициативой обратились] в конце предыдущей недели, дня за три-четыре. Им было сказано, что у Владимира Путина крайне перегружена эта неделя, два сверхмасштабных мероприятия, форум экспортеров газа и саммит "Россия — Африка". Путин занят всю неделю, плотно занят сообщил Юрий Ушаков

При этом, отметил он, президент РФ нашел время для разговора с представителями Норвегии и Финляндии во вторник 27 октября, когда готовился к выступлению на форуме экспортеров газа.