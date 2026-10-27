Москва27 октВести.Инициаторами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выступили непосредственно президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Об этом ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Это их была инициатива. Это две очень важные приграничные страны с нами. Поэтому, наверное, этим объясняется. И, собственно, и Финляндия, и Норвегия подчеркнули, что это была их страновая инициатива, не связанная с общей Европойуказал он
Ранее Песков подчеркнул, что в Кремле не рассматривают Стубба и Стере как представителей всей Европы.