Москва27 окт Вести.Инициаторами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выступили непосредственно президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Об этом ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это их была инициатива. Это две очень важные приграничные страны с нами. Поэтому, наверное, этим объясняется. И, собственно, и Финляндия, и Норвегия подчеркнули, что это была их страновая инициатива, не связанная с общей Европой