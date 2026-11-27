Политолог указал на критический момент в отношениях ЕС и США Политолог Оленченко: критический момент наступает в отношениях ЕС и США

Москва27 ноя Вести.В отношениях между Евросоюзом и США наступает критический момент на почве финансирования Украины. Об этом заявил KP.ru политолог-международник Владимир Оленченко.

По его словам, антироссийские политики из Демпартии США во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пытаются навязать другим членам ЕС расходы на Украину, идущие в пакете с проектом семилетнего бюджета ЕС.

Если удастся быстро принять бюджет, оппонирующие займам для Украины страны – Чехия, Венгрия, Словакия, Болгария – окажутся вынуждены в них участвовать сказал Оленченко

Политолог уточнил, что принятие бюджета означает узаконивание новых налогов для американских компаний в Европе, из-за чего у Трампа есть все причины критиковать как бюджет, так и ЕС в целом.