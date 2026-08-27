В Госдуме назвали причину, по которой отношения США и ЕС могут ухудшиться

В Госдуме раскрыли, что может разрушить отношения между США и ЕС В Госдуме назвали причину, по которой отношения США и ЕС могут ухудшиться

Москва27 авг Вести.Намерения некоторых лидеров стран Европейского союза к полной автономии в вопросе финансирования и снабжения Украины вооружениями может еще больше разрушить их отношения с Соединенными Штатами. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Он напомнил, что стратегия президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы Европа покупала американское оружие и поставляла его киевскому режиму. Игнорирование интересов американского лидера поставит под удар отношения между США и ЕС, считает депутат.

Некоторые лидеры Европейского союза заявили о том, что сами будут снабжать потенциально и финансировать свой военно-промышленный комплекс, а не будут это делать через Соединенные Штаты. Знаете, это такая стратегия, которая может еще больше разрушить отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Это очень важно, потому что точно в концепцию Трампа это не входит объяснил Шхагошев

Ранее газета Repubblica сообщила, что Италия и Франция готовятся передать Украине четыре батареи ПВО Samp-T NG и поставить ракеты-перехватчики Aster 30.