Москва8 сен Вести.Украина стала полем боя между консервативной Америкой и либеральной Европой, за кулисами которой действует Лондон. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил американист, автор первой русскоязычной биографии президента США Дональда Трампа Кирилл Бенедиктов.

Эксперт уверен, что во время предупреждений Киеву США на самом деле ведут завуалированную войну с англичанами.

То, что Украина сейчас — это поле боя, даже не только между Россией и вот этим глобальным конгломератом, но и между консервативной трамповской Америкой и либералами Европы, в общем, за кулисами которой действует Лондон - это, на мой взгляд, это бесспорно заявил Бенедиктов

Он уточнил, что для англичан российско-украинский конфликт является крайне принципиальным.

Та же месть за Крымскую войну, … месть за Балаклаву. Это все на самом деле вполне действенные мотивации, которыми до сих пор руководствуются люди, сидящие в Лондоне. Ну, конечно, это и передел собственности, это и передел огромных площадей черноземов, это пресловутые редкоземельные металлы, которых на самом деле на Украине, я думаю, очень мало, и, самое главное, конечно, контроль над портами Черного моря. Поэтому, когда мы говорим о том, что американцы действуют в отношении киевского режима, надо понимать, что они действуют в отношении прокси Лондона отметил эксперт

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских стран вернуть сотни миллиардов долларов, которые администрация Джо Байдена потратила на военную помощь Украине.