Каждый визит Уиткоффа в РФ заставляет Европу задуматься о своей беспомощности Христенко: каждый визит представителей США в РФ добавляет Европе смятения

Москва22 окт Вести.Каждый продуктивный визит американских представителей в Россию, как нынешний приезд спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург, добавляет европейцам смятения и становится поводом для рефлексии. Об этом заявил журналист информационной службы "Вести" Александр Христенко в своей колонке.

По словам Христенко, в Евросоюзе пришло осознание необходимости диалога с Россией.

Не прошло и пяти лет, как в ЕС пришло осознание, что с Россией хорошо бы разговаривать. Каждый продуктивный визит американских представителей в Россию, как нынешний Уиткоффа в Санкт-Петербург, добавляет европейцам смятения и становится поводом для рефлексии: "А что же мы?" написал он

Подробнее о том, как в Европе реагируют на переговоры России и США и обсуждают кандидатуры для переговоров с российской стороной, читайте в авторской колонке Александра Христенко.