Христенко: элиты ЕС страдают из-за молчания Мерца и Макрона по дизельной сделке Христенко: пока лидеры ЕС не реагируют на дизельную сделку, оппозиция кричит

Москва15 окт Вести.Пока ключевые лидеры стран Евросоюза никак не комментируют факт дизельной сделки между Россией и США, оппозиционные партии активно выражают свое мнение. Об этом рассказал автор ИС "Вести" Александр Христенко.

Болезненность момента для европейских элит подчеркивает то, что лидеры ЕС изо всех сил пытаются держать лицо. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ограничился скупой фразой: "Мы приняли эту сделку к сведению", а президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе хранит по важнейшему вопросу гробовое молчание, в то время как оппозиционные партии обеих стран не стесняются в выражениях отметил журналист

Правая "Альтернатива для Германии" назвала договоренность Москвы и Вашингтона образцом для Берлина. Лидер партии Алис Вайдель заявила, что Германии тоже нужна такая сделка.

Еще резче высказался известный французский обозреватель Филипп Бюффон: "Мы снова остались в дураках". А ультраправые силы юга Франции из региона Окситания составили нечто вроде памфлета, в котором отмечают, что на фоне российско-американской дизельной сделки "Европа выглядит, как запеченная индейка – День благодарения наступил раньше срока" подчеркнул Александр Христенко

По мнению журналиста, за очередным приступом европейского морализаторства и шквала обвинений в предательстве в адрес Трампа во многом стоит лишь желание европейцев скрыть собственные стратегические просчеты и переложить ответственность за них на президента США.