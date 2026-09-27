Москва27 сен Вести.Евросоюз не ослабит поддержку Украины из-за топливного кризиса. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что само руководство Европы не сталкивается с теми проблемами, с которыми имеют дело простые граждане.

Ничего не изменится на самом деле. У ЕС давно кризис по многим вопросам. И он начался не вчера и не сегодня. Кризис начался еще после взрывов "Северных потоков" сказал эксперт

Перенджиев также считает, что в ближайшее время отношение западных элит к России не изменится.

Ранее странам Евросоюза рекомендовали сократить потребление газа и электроэнергии на фоне кризиса в энергетике.