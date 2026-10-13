Еврокомиссия предложила Киеву продавать зерно за пределами ЕС В Еврокомиссии предложили Киеву продавать зерно в Африку и Азию вместо ЕС

Москва13 окт Вести.Еврокомиссия пока не представляет, каким образом аграрный сектор Украины сможет вписаться в Евросоюз, постоянно сталкивающийся с перепроизводством. По мнению ЕК, Киев должен реализовывать свое зерно в Африке и Азии, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции в Люксембурге по поводу открытия новых переговорных кластеров с Украиной.

Украина должна будет стать частью общей аграрной политики Евросоюза в специально оговоренном порядке. Как именно это произойдет - это будут обсуждать страны ЕС и, конечно, сама Украина сказала Кос

По ее словам, детали включения Киева в сельскохозяйственную политику ЕС будут обсуждаться в ходе переговоров. Это произойдет в рамках пятого переговорного кластера, в который входят ресурсы, аграрный сектор и региональное развитие. На данный момент этот кластер не открыт.

Мы в Еврокомиссии хотим защищать европейских фермеров [от аграрного перепроизводства] и одновременно помочь Украине продавать ее продукцию на ее традиционных рынках отметила еврокоммисар

Позже Кос уточнила, что Еврокомиссия относит к "традиционным рынкам" для украинской аграрной продукции Африку, Азию и Ближний Восток, подчеркнув, что Украина должна "иметь возможность" туда экспортировать.

Сам по себе аграрный характер украинской экономики создает большую проблему для стран ЕС. Поэтому переговорный блок по сельскому хозяйству до сих пор не открыт. Европейский аграрный сектор традиционно имеет высокую себестоимость при очень высокой насыщенности рынка, что снижает его рентабельность и вызывает волнения фермеров.

Невозможность экспорта зерновых ударит по финансовым возможностям Киева. Из-за этого оставшееся в стране зерно просто сгниет. По словам политтехнолога Алексея Ярошенко, хранить зерно на Украине сейчас негде.