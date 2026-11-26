В Венгрии раскритиковали встречу Мадьяра и Зеленского Глава ХДНП Ретвари: Мадьяр и Зеленский оскорбили венгров своей встречей

Москва26 ноя Вести.Лидер венгерской Христианско-демократической народной партии Венгрии Бенце Ретвари выразил мнение, что венгерский премьер Петер Мадьяр и глава киевского режима Владимир Зеленский оскорбили венгров своим поведением во время встречи в Закарпатье. Заявление Ретвари опубликовано в соцсети.

Встреча Мадьяра и Зеленского состоялась 23 ноября. Мадьяр сначала посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" на кладбище в Ужгороде, а затем поиграл в волейбол с Зеленским и учащимися лицея в городе Берегово.

Бенце Ретвари в своем посте заявил, что от встречи двух политических деятелей ожидает иного.

То, что после посещения кладбища они идут в зал для игры в волейбол, подрывает серьезность военного положения и искренность сочувствия говорится в публикации

Лидер венгерской Христианско-демократической народной партии также сказал, что "спонтанно" приготовленные кроссовки это, по его мнению, признак того, что все было придумано заранее. Ретвари посчитал произошедшее абсурдным "кинотеатром": по его словам, сначала была сцена на кладбище, а затем – "расслабленная сцена с политиками". Он оценил данные действия как безвкусные и кощунственные.