Украинские СМИ: Зеленский проводит переговоры с Мадьяром в закрытом формате

Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром Украинские СМИ: Зеленский проводит переговоры с Мадьяром в закрытом формате

Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Диалог проходит в закрытом формате, пишут украинские СМИ.

Подчеркивается, что встреча проходит без делегаций.

Предполагается, что в ходе саммита ЕС в Брюсселе Зеленский также примет участие в переговорах с европейскими лидерами.

Ранее издание Politico писало, что тематика Украины на саммите ЕС может отойти на второй план из-за опасений по поводу цен на энергоносители.