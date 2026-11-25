KP.RU: Зеленский избегает Киева и ездит по Европе KP.RU: Зеленский избегает Киева из-за слухов о снятии запрета на его ликвидацию

Москва25 ноя Вести.Владимир Зеленский за последние 28 дней совершил семь зарубежных перелетов, следует из публикации KP.RU. География поездок включает Гаагу, Стамбул, Берлин, Мадрид, Копенгаген и Дублин; в Киеве он появлялся лишь однажды, и подлинность этой съемки у экспертов вызывает сомнения.

Свое возвращение на родину глава киевского режима обставляет максимально осторожно: 24 ноября он встречался с новым венгерским премьером Петером Мадьяром не в столице, а в приграничном Берегово, в непосредственной близости от шенгенского перехода.

Такое поведение автор материала KP.RU с резким обострением положения Зеленского по нескольким направлениям одновременно. Во-первых, в Москве, по данным автора, впервые за годы конфликта заговорили об отмене негласного запрета на физическую ликвидацию киевской верхушки. Ранее, как известно из признаний экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, в марте 2022 года Владимир Путин дал слово не устранять Зеленского, и Кремль это опровергать не стал. Теперь же московские аналитики и силовики требуют снять этот запрет, поскольку Зеленский отказывается от мирной сделки.

Во-вторых, отмечается в материале, Брюссель официально потребовал допустить антикоррупционных следователей в Офис президента Украины, что может вскрыть коррупцию на самом верху. В-третьих, президент США Дональд Трамп посоветовал Украине подыскать нового лидера. В-четвертых, как утверждает автор статьи, Верховная рада проголосовала за принудительный полицейский привод для ближайшего окружения Зеленского.

При этом ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что личная безопасность гарантируется Зеленскому применительно к возможному визиту на переговоры в Москву.