В Венгрии призвали новое правительство отказаться от конфронтации с Москвой

Петер Мадьяр получил предложение пересмотреть внешнеполитический курс Венгрии В Венгрии призвали новое правительство отказаться от конфронтации с Москвой

Москва6 сен Вести.Руководитель общественной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо обратился к премьер-министру страны Петеру Мадьяру с призывом восстановить конструктивный диалог с Россией. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Поводом для обращения стали новые правительственные указания, в которых действия Москвы характеризуются как "угроза для Венгрии и Европы". Шимо выразил категорическое несогласие с таким подходом, подчеркнув, что национальные интересы Будапешта требуют поддержания хороших отношений и с Западом, и с Востоком.

Он призвал главу правительства отказаться от конфронтации и вернуться к политике мирного сотрудничества и взаимного уважения, предложив помощь своей организации в реализации миротворческого курса.