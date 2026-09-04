В СВР заявили, что европейские элиты "просто сточили" Украину о Россию Нарышкин: европейские элиты сточили Украину о Россию

Москва4 сен Вести.Европейские элиты "сточили" Украину о Россию. На это указал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во время выступления на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Глава СВР обратил внимание на то, что у Запада неоколониальный подход к странам на постсоветском пространстве. В пример Нарышкин привел Украину, отметив, что когда-то эта республика процветала.

К настоящему моменту европейские элиты просто сточили эту некогда процветающую республику в составе Советского Союза. Сточили о Россию сказал Нарышкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что милитаризация Украины усилиями стран Запада обернется головной болью для самих украинцев. Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о планах развернуть на Украине производство дальнобойных ракет.