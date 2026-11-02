Песков: говорить о возобновлении транзита газа через Украину пока рано

Песков оценил перспективы возобновления транзита газа через Украину Песков: говорить о возобновлении транзита газа через Украину пока рано

Москва2 ноя Вести.Говорить о возобновлении поставок российского газа в Евросоюз транзитом через Украину преждевременно, перспективы этого вопроса в будущем зависят от желания покупателей и продавцов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, европейский газовый рынок является премиальным, однако центры экономического роста находятся на глобальном Юге.

Что будет в будущем — посмотрим. Все будет зависеть от желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов. Потому что, как вы знаете, газовый рынок больше гораздо, чем европейский, хотя европейский рынок является премиальным. Но в то же время вы знаете, что центры экономического роста мировые находятся далеко не в Европе. Они находятся все-таки на коллективном Юге сказал Песков

Ранее 2 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США заинтересованы в скором восстановлении поставок российского газа в Европу по трубопроводам через территорию Украины.