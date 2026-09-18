Москва18 сен Вести.Странам Северной и Западной Европы требуется больше газа, чем Южной Европе, из-за более холодного климата. В связи с этим им требуется больше времени на заполнение хранилищ топлива, заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

По его словам, при одинаковом спросе жители Южной Европы – португальцы и итальянцы – уже успели набрать газ в свои хранилища, в отличие от Германии и Бельгии.

Климат в Северной и Западной Европе намного жестче, чем в Южной. Естественно, это ведет к более высокому уровню потребления газа, а значит, необходимости в более объемных подземных хранилищах. И естественно, что при одинаковом спросе португальцы и итальянцы успели набрать свои подземные хранилища газ, а немцы и бельгийцы еще нет. Просто из-за того, что у них подземные хранилища заметно больше пояснил Огородников

Эксперт также добавил, что в Европе зимой встанут перед выбором – либо заморозить систему теплоснабжения, либо купить газ по любой цене. Огородников выразил уверенность в том, что европейцы выберут второй вариант.